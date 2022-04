Didier PAREIN

De formation technique , je me suis dirigé vers les fonctions supports après quelques années passées sur les plateformes techniques.

Après un passage par le service qualité, en tant que coordinateur qualité d'une ligne de produit, j'ai pris en charge la mise en place des procédures de la partie technique pour l'obtention de la certification ISO 9000.

J'ai ensuite intégré le service approvisionnement en tant responsable du portefeuille des composants électroniques hyperfréquence.

Cette expérience m'a permis de prendre en charge le transfert de la fonction achat et approvisionnement du progiciel SAP vers le progiciel Oracle suite à l'acquisition du site de production d'Alacetl par le groupe Sanmina SCI.

J'ai ensuite piloté le paramétrage et le suivi de la fonction achat et approvisionnement dans l'ERP Oracle, avec mise en place des indicateurs et du tableau de bord du secteur achat et approvisionnement et développement des outils connexes à l'ERP (interface opérationnelle des secteurs achats et approvisionnement.



Suite à la fermeture du site de Sanmina, j'ai validé un Master 2 de contrôle de gestion et système d'information en formation continu suite à la valorisation de mes acquis professionnel.

Ma vision du contrôle de gestion est la mise à disposition des outils d?aide à la décision auprès des dirigeants à partir de l'analyse des coûts et de la consommation des ressources au sein de l'entreprise.

Je suis actuellement le coordinateur achats de la communauté de communes de La Hague. Mes missions sont le pilotage du processus achat et le développement des bonnes pratiques dans le respect du code des marché publics.



Mes compétences :

Système d'information

Contrôle de gestion

Achats