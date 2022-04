Delphine BONTÉ FOVIAUX

Arrivée au CIDJ en 1993, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au sein de cette structure associative et monter en compétences de façon continue en occupant des postes variés et intéressants, allant de la relation client à l'animation de communautés en ligne en passant par la mise en oeuvre de plans d'actions marketing et la formation.

Ma curiosité naturelle pour tout ce qui a trait à Internet et aux médias sociaux me permet de m'auto-former et d'apprendre en permanence sur mon temps personnel.



Je me suis spécialisée au fur et à mesure dans les stratégies de présence en ligne des structures d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes et des adultes qui n'ont pas de budget (hors temps homme) à y consacrer, ainsi que dans les pratiques numériques des adolescents ( http://www.scoop.it/t/adolescents-et-reseaux-sociaux )



Mes compétences :

Community management

Réseaux sociaux

Social media

Webmarketing

Veille concurrentielle

Veille

Marketing