Delphine BORIN

Apporter une solution adaptée aux besoins des clients professionnels est la vision que je souhaite partager avec mon entreprise.



Je suis intéressée par la technicité des produits, les supports de vente, les méthodes de commercialisation, la définition du marché client, le développement de la valeur ajoutée. J'aime participer et gérer la mise en place d’actions commerciales et marketing.



A l’écoute des clients, des contraintes et des objectifs de l’entreprise, mais aussi des équipes transversales, je mets tout en oeuvre pour réussir les projets entrepris. Je préfère me baser sur une réflexion stratégique en équipe et agir ensuite en relative autonomie dans mon quotidien en mettant en place un plan d’actions à court-moyen terme + un reporting régulier.



Je m’investis et cherche toujours à progresser pour aller au-delà des objectifs fixés.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Veille technologique

Prototypage

Matériaux

Étude de marché

Thermique

Gestion de projet

Prospection commerciale

Marketing relationnel

CRM analytique

Emailing

Optique

Mécanique générale

Diagnostic stratégique