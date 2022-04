Madame,

Monsieur,



Après plusieurs années d'expérience dans le domaine commercial et plus spécifiquement dans la gestion des partenariats bancaires, je suis actuellement à la recherche d'un poste de commercial dans le secteur de la banque/ assurances.



Grâce à une solide expérience professionnelle bancaire de plusieurs années, j’ai développé une double compétence technique et commerciale. En effet, au travers des différentes responsabilités qui m'ont été confiées, j'ai pu affiner mes capacités d'adaptation. Les projets que j'ai menés à bien tout au long de mon parcours témoignent de ma stabilité et de ma persévérance.



En poste depuis 5 ans au service DEPOT chez GE Money Bank, j’ai au préalable occupé au sein de cette entreprise des postes de responsable commerciale orientés sur des lancements d’activités, notamment en Financements Immobiliers et regroupements de crédits.



Après 18 années passées chez GE Money Bank je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.



Je reste donc ouverte à de nouvelles opportunités.



Delphine Borredon





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel