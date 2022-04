Delphine BOSRAMIER

Avec plusieurs années d'expérience dans le domaine du Service Management et de la Qualité par le biais du commerce et du marketing, j'ai géré des projets IT d’infogérance, de conseil et de conduite du changement en France et à l'international.

J'ai intégré Amettis en 2012, après avoir occupé différents postes de marketing opérationnel au sein de SSII.

Très attachée à la dimension humaine (communication et appropriation), je porte les offres Amettis liées à la stratégie des services : marketing des services IT, gouvernance, gestion de la relation client et stratégie de sourcing



Certifications : Service Manager V2, Expert ITILV3, Intermediate V3 Stratégie de services, Intermediate V3 Exploitation des services par l’EXIN





Mes compétences :

Catalogue de services

Conseil

Externalisation

Gouvernance

Infogérance

Infogérance & ITIL

Informatiques

Infrastructures

ITIL

Managed Services

Outsourcing

Service desk

TCO