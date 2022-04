Ingénieur physicienne de formation, avec plus de 10 ans d expérience en pilotage technique de projet, mon poste actuel de contrôle de gestion industriel sur le projet EPR Flamanville 3 me permet d avoir une vision globale du projet (enjeux techniques, planning et coût), et de mettre en place des outils de suivi et maîtrise des coûts, notamment les coûts des contrats de construction.