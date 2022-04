Delphine BOUGON

Www.dboconseil.com

dBO Conseil est une agence de communication événementielle créée à mon initiative, conceptrice et productrice d’événements depuis 1989.



Nous accompagnons nos clients depuis la définition de leur besoin de communication jusqu'à la réalisation de leurs projets.



Depuis son installation, l’agence a conçu et produit diverses manifestations privées et publiques dans la région, exploitant ses différents savoir-faire : conception, conseil, scénographie, gestion logistique, programmation artistique, production etc.



Mes compétences :

Communication

Conception

Création

Scénographie

Conseil

Rédaction

Graphisme