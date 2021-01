William BOUGON

Fort d'une expérience très significative de direction dans le second œuvre de finition, maîtrisant à la fois la conception, la recherche et le développement, la fabrication, la certification et la direction de travaux, je réalise des missions de transition pour répondre aux impératifs de société (PME ou Filiale de Grand Groupe) pour pallier aux défaillance d'un direction, pour restructurer, réorganiser et améliorer la productivité et la rentabilité, pour développer et lancer de nouveaux produits, ou pour préparer la fusion, la cession ou l'acquisition d'une société.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bâtiment

Management

Construction

Autocad

Développement commercial

Communication

Ressources humaines

Vente