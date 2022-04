J'accompagner les TPE/PME dans leur transformation digitale! Je propose mon expérience de plus de 15 ans pour m’investir dans une entreprise aux valeurs humaines, participer à son succès et accomplir de nouveaux défis!

Transformation digitale, marketing, communication et événementiel.

Accompagnement personnalisé et conseils sur mesure auprès des TPE et PME

- Diagnostic avec une vision à 360° des services de l'entreprise

- Préconisations chiffrées adaptées

- Accompagnement du déploiement, suivi et valorisation

- Formation en individuel ou en groupe



Ouverte à toute forme de missions : portage salarial, temps partagé, intégré.

Pour me contacter : delphine.bourdon.35@gmail.com ou 06 88 89 69 75



Peu présente sur Viadeo, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn https://www.linkedin.com/in/delphine-bourdon/



Mes compétences :

Marketing opérationnel

B to B

Relations presse

Marketing

Communication

rétro planning

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Journals

Business Objects

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Adobe