Delphine BOURGEOIS

Formée dans un domaine qui me plaît particulièrement, je suis apte à créer et à concevoir une collection dans le domaine des arts appliqués avec une orientation mode et une préférence particulière pour le vêtement conceptuel ; j 'ai pu ces dernières années approcher multiples disciplines sociales, culturelles, artistiques et selon mes goûts et possibilités, accroître mes compétences autodidactes.



Professionnellement, les aptitudes que j'ai pu développer sont tout aussi variées et atypiques. Ce parcours m'a permis d'apprécier diverses missions auprès d'une clientèle éclectique et de développer mes compétences actuelles : relationnelles, artistiques, animation, expression théâtrale...





Mes compétences :

Arts

Stylisme

Écriture

Théâtre

Communication

Sculpure

Recyclage

Décoration

Pédagogie

Animation