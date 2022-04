Delphine BOYER-MONNIER

Pendant 15 ans, j’ai accompagné de nombreux acteurs économiques locaux et nationaux dans des problématiques de communication : des grandes marques de l’agro-alimentaire, des collectivités territoriales, des réseaux, des PME…



15 ans pendant lesquels, au contact des équipes commerciales et créatives et au plus proches des besoins de mes clients, j’ai forgé mon expertise en résolution de problèmes complexes, co-construction de projets, partage de compétences et management d’équipe.

Avec toujours à l’esprit un objectif : valoriser l’image de marque de mes clients.



15 ans pendant lesquels j’ai appréhendé, de l’intérieur, les problématiques managériales liées à une entreprise qui devait sans cesse s’adapter aux contraintes du marché.



Aujourd’hui, j'adapte cette double compétence en management et communication aux hommes qui sont au cœur des organisations. En accompagnant des cadres et des managers dans le changement, sur un mode individuel et sur un mode collectif en fonction de leurs besoins.



Avec un leitmotiv : c’est en valorisant les hommes et en les responsabilisant que l’on peut les faire monter en compétence.

Et ainsi, favoriser la performance de l’entreprise.







Mes compétences :

Coaching individuel

Team building

Coaching d'équipe

Bilan de compétences

Communication

Conseil en communication