Vincent FOURNIER

Manager bilingue expérimenté, j'ai mené des changements aux niveaux opérationnels et stratégiques de grandes structures y compris dans un environnement multinational entièrement anglophone aux Etats-Unis. J'ai eu la charge de la formation, de l'évaluation et de la mobilité du personnel placé sous ma responsabilité ainsi que de la gestion des opérations et de la coordination technico-opérationnelle d'une flotte d'avions de combat en tant que commandant d'un escadron de chasse. J’ai également été chargé de suivre et faciliter plus de 150 projets de développement capacitaire multinationaux concernant plus de 30 pays. Ma formation m'a rendu capable de comprendre les enjeux techniques de haut niveau (ingénieur) mais aussi de comprendre, d'analyser et d'expliquer de manière synthétique des problèmes plus généraux (Sciences po). Ayant évolué dans un milieu d'une exigence extrême, j'ai su m'adapter et continuer à me former continument. Après une carrière militaire, j'ai rejoint un projet de développement du département drone d'une PME de surveillance aérienne. J'ai rejoint le groupe Babcock pour mettre en place un projet de formation modernisée des pilotes de chasse de l'Armée de l'Air.



