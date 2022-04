Delphine BREUIL

J'ai suivi une formation en maraichage biologique de septembre 2016 à juillet 2017 afin d'acquérir des compétences techniques en fertilité des sols, mise en culture, suivi et récolte. Très concernée par les sujets environnementaux, je participe à de nombreuses associations locales qui œuvrent sur les thématiques qui me tiennent à cœur (réduction des déchets, sensibilisation aux gestes éco-responsables, permaculture et agriculture urbaine).



Je travaille actuellement sur un projet de création d'entreprise qui saura lier jardinage durable et cohésion d'équipe.



L’organisation, l’implication, l’esprit d’équipe et d’entreprise, la créativité, la curiosité et l’enthousiasme reflètent ma personnalité.



Mes compétences :

Google analytics

Community management

Communication