Delphine BRISSAUD

Ingénieur chimiste confirmé rattaché au manager dévéloppement analytique et sciences pharmaceutiques au sein du service Recherche et Développement.



En tant que support aux projets de dévéloppements de nouveaux produit, report fonctionnel à différents chefs de projets R&D.



Management de 3 techniciens chimie analytique sur une plateforme technique (GC/MS - LC-DAD/MS - ICP/MS - IC).



***Missions et objectifs techniques***:



Développement de l'activité analytique R&D en vue de supporter l'ensemble des nouveaux projets produits en terme d'évaluation d'interactions contenant/contenu, notamment extractibles (Extractables and Leachables)



- Recherches bibliographiques et participations aux conférences dans le domaine (si possible en tant qu'intervenant).



- Mise en place et adaptation de la statégie pour l'ensemble des projets.



- Developpement des méthodes analytiques nécessaires pour atteindre les objectifs avec intégration de nouveaux équipements quand nécessaire (jusqu'à ce jour, intégration de GC/MS , UPLC-DAD- MS (SQD & TQ), ICP/MS, AF4-SEC/MALS, IC).



- Mise en œuvre de la plateforme analytique pour la résolution de problèmes qualité (retours marchés, litiges fournisseurs ou problèmes en production)





***Missions et objectifs de management***:



- Plannification de l'activité des techniciens pour répondre aux besoin de l'ensemble du groupe dévelopement analytique et sciences pharmaceutiques. Ces activités incluent du support aux pprojets R&D, de la résolution de problèmes qualité (y compris en production) et du service aux clients.



- Support technique aux personnes encadrées sur les techniques analytiques employées.



- Gestion du développement des personnes encadrées.







Mes compétences :

Chimie analytique