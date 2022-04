Claire DEMARCQ

De formation ingénieur chimiste spécialisée en matériaux je suis entrée chez Valeo en 1999 pour y réaliser mon stage de fin d'études.

Cet équipementier automobile à la pointe de l'innovation et exigeant m'a permis de trouver ma voie dans le secteur automobile.

Reconnue Expert matériaux en 2011 par le groupe, je suis en charge de l'analyse des échangeurs pour les nouveaux développements dans les applications suivantes: fluide alternatif, stop and go, véhicules hybrides et électriques...

Mes compétences appartiennent au domaine des essais de laboratoire, particulièrement axées sur les problématiques de brasage, de corrosion et de métallographie des alliages d'aluminium.

Ayant également la gestion des équipements et des investissements, le labo essaie toujours d'être au fait des progrès technologiques.



Mes compétences :

Automobile

Mécanique