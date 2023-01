15 ans d'expérience dans la mode et l'événementiel : Retail, Vente B2B, Salons professionnels



Compétences :

- Retail et salons : agencement boutiques, agencement de marques (plan de salon), benchmark concurrence

- Produit : prospection, positionnement prix, recherche de nouveautés, tendances

- Réseau : important carnet d'adresses de marques Chaussures, Textile et fabricants

- Réseaux sociaux : Etsy, Instagram, Facebook, Pinterest, blogs

- Anglais : bilingue



Autonome, organisée, travailleuse et dynamique. Très bon oeil produit.

