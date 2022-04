Delphine BRISSON

12 ans d'expérience en tant que Chef de produit et acheteuse dans l'univers de la mode et de la décoration.



- Animation d'équipe

- Analyse du marché et identification des tendances

- Elaboration de collections et développement produit

- Analyse et suivi des performances.

- Sourcing (Asie, Maghreb, Europe)

- Négociation (Prix, Délai, Qualité)



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Management

Analyse du marché, identification des tendances