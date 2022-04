Karine CHAIGNEAUD

Plus de 20 ans d'expérience en Fonctions Financières et Opérationnelles sur un périmètre Europe, en TPE, PME ou dans un Groupe coté, à Paris et en Province, en équipe, au Codir, et en tant que chef d'entreprise.

Rigoureuse et pragmatique, mes expériences professionnelles m’ont dotée d’une double compétence de gestionnaire structurée et de femme de terrain polyvalente.

J'ai un tempérament d’entrepreneur, je donne du sens aux actions pour atteindre le résultat, je suis business friendly.



Mes compétences :

Distribution

Management

Gestion

Développement économique

Création

Communication

Services

Développement international