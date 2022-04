Karine CHAIGNEAU

Bonjour, Hello,



Bilingue anglais, je vous propose mon dynamisme, mon savoir-faire et savoir-être (poste CDI ou CDD 7 mois mini).

Mes postes précédents ? manager, consultante, responsable de boutique

Clients : particuliers à grands comptes, BtoB/BtoC, en France ou à l'international



With 20 years of experience in services (computer area and polls), then more than 5 years in trade I can offer your my services, how-how and know how to be as well as dynamism.



I worked as manager, teams & projects leader, consultant or shop manager (small or worldwide environment).



Mon profil vous intéresse ? Interested ? Please, email me... Merci de m'envoyer un mail (descriptif complet de poste, type de contrat, souhaits et dispo. pour se rencontrer...)



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement commercial

Conseil

Management

Réseaux sociaux