Delphine BRIY

Technico-commerciale santé et préparatrice en pharmacie: j'allie la connaissance des laboratoires et des produits à la maîtrise de la communication. Le relationnel est ma seconde nature et la négociation mon piment : désireuse d'aller de l'avant, je développe aujourd'hui mon réseau.



Mes compétences :

Dynamique

Motivée

Autonome

Organisée

Bon relationnel client

Gestion relation client

Responsable de plusieurs laboratoires: achats, con

Merchandising

Prospection terrain

Techniques de vente ( méthode SONCAS, négociation)