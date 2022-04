Delphine BROYER

Titulaire d’une expérience de plus de douze ans en qualité de Directrice de magasin, spécialiste des gros magasins, tant en surface, qu’en chiffres d’affaire réalisé.

Floor Manager, que ce soit dans le PAP homme/femme, lingerie haut de gamme, ou en évènementiel, j'aspire à redynamiser mon parcours professionnel en intégrant un établissement pouvant m'ouvrir des perspectives stimulantes et enrichissantes.

Fort des compétences et responsabilités que j'ai acquises au long de ces années, j'ai à présent une vision précise et une maîtrise certaine des fonctions inhérentes au poste de responsable magasin

Mon expérience de ces dernières années, m’a amenée à fédérer, animer et coacher de véritables équipes en mettant en place une stratégie de vente, en veillant à la réalisation des objectifs financiers grâce aux divers indicateurs commerciaux. Le respect de l’image de marque de l’entreprise, la fidélisation clients, mon sens commercial, mon niveau en langues étrangères et mes qualités professionnelles sont des atouts indéniables que j'aimerais aujourd'hui mettre au service de votre entreprise et de vos clients.





Mes compétences :

Microsoft Windows

Merchandising

Apple Mac

Animation d'équipe

Fidélisation client

Management

Coaching d'équipe

Chiffre d'affaires

Coaching individuel