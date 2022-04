Delphine BRUNE

Sportive de haut niveau pendant plusieurs années, j'ai trouvé ma voix dans le conseil.

Je suis dans le conseil et la planification de projet personnel auprès des particuliers. Plus communément appelé Conseillé en Gestion de Patrimoine (CGPI).



Forte de prêt de 15 années d'experience professionnelle, DB Conseil est spécialisé dans le conseil, les placements financiers, les prêts bancaire, la transaction immobilière et la préparation de la retraite.



Tous le monde à des projets (achat de sa résidence principale, préparation de sa retraite, défiscalisation, prêt immobilier, placement financier, études des enfants, voyage,...) mais il est parfois difficile de les réaliser.

A l'écoute des objectifs et des projets de chacun, j'accompagne dans la mise en œuvre et la réalisation de ceux ci en trouvant des solutions d'optimisation.



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Prêt immobilier

Négociation immobilière

Rachat de crédits

Vente de votre bien immobilier

Preparation a la retraite

Placement financier