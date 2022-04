Prônant une culture et des valeurs profondément humaines basées sur la confiance, l’engagement, l’authenticité et l’exigence, Le Groupe ACTUAL est un acteur engagé sur le marché du travail.



Vous pouvez consulter toutes nos informations et nos offres sur notre site internet :Array



Anciennement implantée rue de la Garenne à Blois, vous trouverez désormais notre agence au 24 Allée Robert Schuman 41000 BLOIS.



Nous sommes à votre disposition pour toute demande, recherche d'emploi, besoin en recrutements interim ou CDD/CDI au 02 54 74 31 70 / 06 88 11 43 72



A très bientôt



Delphine BRUNET, Responsable des agences ACTUAL Blois : ACTUAL Agencemploi / CALL Interim (spécialisation relation clients et tertiaire)/ A2I (Actual Interim Insertion)



Mes compétences :

Recrutement

Intérim

Solutions RH

Stratégie commerciale

Management

Conseil aux entreprises

Gestion d'un centre de profit

Formation