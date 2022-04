Delphine BUISSON

Aujourd'hui Secrétaire Générale de L'Alliance EURUS, 2ème groupement français de cabinets indépendants d'expertise comptable, audit et conseil aux entrepreneurs.



Experte du sens client et passionnée de course à pied, j'interviens en tant que CONFERENCIERE sur mes thèmes experts : « Parler client" » et «Life running: courir, enfin un mode d'emploi ». J'enseigne, également, l’Excellence relationnelle à l’ESCP dans le programme « Diriger & Motiver".



Pendant 15 ans, j'évolue dans le monde du commerce associé au sein du Groupe Maxiam, centrale d’achats prestataire de services pour les réseaux de commerçants indépendants en ameublement et décoration. J'y assume les fonctions de Directrice Financière puis de Secrétaire Générale, membre du Comité de Direction.



En 2010, je choisis l’entreprenariat et je développe une activité d’audit (Afnor), conseil et formation. J'accompagne plus particulièrement les réseaux et les cabinets d’expertise comptable dans leur stratégie et leur développement commercial.



En 2013, je rejoins l’Alliance Eurus et mets mes compétences au service de 3 grandes ambitions :

- Accompagner le DEVELOPPEMENT original de chacun des Experts comptables ENTREPRENEURS,

- Attirer les TALENTS et développer les COMPETENCES des 2700 collaborateurs membres de l’Alliance,

- INNOVER dans les pratiques et les solutions dédiées aux CLIENTS des Experts comptables de l'Alliance .



Mes compétences :

Orientation Client Iso 9004

Innovation Managériale

Formation Vente et management commercial

Coaching de dirigeants

Développement commercial

Management participatif

Audit

Leadership and team management

Iso 9001

Prise de parole en public et conduite de réun

Auditeur

Conduite du changement

Business developpement