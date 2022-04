Delphine BUISSON

Validation pour la production :

- Analyse des rapports d'essais et propositions d'actions correctives en cas de mauvais résultats

- Validation des prototypes : vérification du bien-aller des produits, respect des mensurations, gradations, qualités de finition, des coloris et des broderies



Suivi de production :

- Réservation des capacités de production et des volumes de fournitures

- Passation des ordres d’achats

- Négociation des prix

- Négociation des délais

- Mise à jour des plannings de production



Vie du produit :

- Élaboration d'un manuel de conception de produits textiles

- Rédaction des cahiers des charges techniques

- Mise à jour des fiches techniques

- Gestion de l'activité d’un service de Contrôle Qualité

- Analyse des retours de non-qualité et propositions de solutions



Bureautique :

- Pack office, Outlook, Photoshop

- Logiciels textile : Modaris, Gallery, Taxi, e-SCM



Langues :

- Anglais : TOEIC 760/990 + technique

- Allemand : notions



Mes compétences :

textile

qualité

conception

gestion de projet