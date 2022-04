Delphine BUNS

Après une expérience de quelques années de technicienne supérieure de laboratoire notamment en Recherche et Développement et Contrôle Qualité, j'ai choisi de reprendre une formation professionnelle de "Responsable Qualité Sécurité Environnement" .

Animatrice Qualité dans une industrie associée au milieu pharmaceutique (production de Dispositifs Médicaux), je recherche une société dynamique qui me permette de valoriser pleinement mes compétences en Management de la Qualité, déploiement de politique qualité et amélioration continue, tout en me proposant un panel de missions enrichissantes qui s’intègrent dans un projet d’entreprise.



Alors, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Auditeur interne

Qualité

Gestion des risques

Gestion documentaire

Iso9001

ISO13485

ISO14971

AMDEC

Sécurité -Environnement

ISO 9001

ISO 13485

Gestion de projet

Processus

Amélioration continue et performance

Capacité relationnelle

Sensibilisation qualité du personnel

Rigueur dans le travail

Autonomie professionnelle