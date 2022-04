Delphine BURI

Jeune diplômée trilingue et venant de bénéficier d’une expérience des plus formatrices au sein de la société THE WIT - agence de veille audiovisuelle internationale - je recherche actuellement un poste de documentaliste audiovisuelle ou de chargée d'études d'audiences.



http://www.thewit.com/



Voici une petite présentation de cette aventure, laquelle m'a apporté de solides bases humaines et techniques pour aborder la suite de mes projets professionnels.



Pôle "vidéo" = veille & documentation



Très intéressée par la réalisation d’analyses provenant de la télévision, de la presse et de la radio, j’ai, au cours de ces 18 derniers mois, eu l’occasion



- d'enregistrer/visionner/analyser/archiver une quantité phénoménale de programmes nécessaires à la constitution du fond documentaire de la société (fictions, jeux, talk-shows, séries-documentaire, entertainment...)

- d’en faire une présentation écrite descriptive et analytique

- et de réaliser divers montages vidéo en vue de présentations et/ou conférences thématiques (notamment du MIPCOM à Cannes auquel nous avons participé et exposé la liste des fictions et des jeux les plus innovants du moment)



Pôle "audiences" = recherche & archivisme



Il m’incombait aussi de rechercher et d'archiver les audiences obtenues par ces formats (avec à la clé la réalisation mensuelle d’un top 10 des meilleures audiences pour 11 pays différents, l’élaboration des PDA annuelles calculées à partir des PDA hebdomadaires,…) et d’en synthétiser les résultats, le tout généralement suivi de la réalisation d'une étude quantitative/comparative.



Cette expérience m’a permis d’acquérir une excellente maîtrise des techniques documentaires et du traitement de l’information (sélection, indexation, recherche documentaire...) ainsi que des méthodes de travail (travail dans l'urgence, travail en équipe...) et a de ce fait constitué à mes yeux un véritable tremplin pour aborder la suite de ma carrière pro.



Je suis avide d'apprendre et je crois que mon enthousiasme serait un véritable atout dans une équipe!



Pour obtenir mon CV complet, me donner quelques conseils, ou m'aider dans mes recherches, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante: delphineburi@hotmail.com ou au 06 07 36 37 70.



Mes compétences :

Archiviste

Arte

Documentaliste

Documentation

Édition

Production

Programmation

Veille