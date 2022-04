Delphine BUTIN

Diplômée d'un titre professionnel de gestionnaire de paie et RH niveau III .



Je recherche une entreprise pour mettre en pratique mes connaissances en social et mes compétences fiscales et comptables acquises lors de mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Silae

Coala

Gestion administrative

Déclarations sociales et fiscales

Elaboration des bulletins de paie