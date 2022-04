Delphine CABALION

BIENVENUE SUR MON PROFIL !



Passionnée par le marketing et la communication, j'ai évolué pendant 5 ans sur Paris en tant que chef de projet dans l'organisation logistique de nombreux congrès internationaux.



Revenue sur Strasbourg en 2010, j'ai d'abord intégré le Conseil de l'Europe avant de rejoindre la Ville et Communauté urbaine de Strasbourg (Développement Economique - Service Marketing Territorial et tourisme) dans l'élaboration :



- de sa stratégie d'accessibilité internationale

- de sa stratégie d'accueil de la rencontre économique

- de la mise à jour de sa stratégie de développement économique



Je collabore également sur des projets plus transversaux en lien avec mes collègues du tourisme, des transports, de la communication et des relations européennes et internationales ainsi qu'avec le Strasbourg Convention Bureau et Strasbourg Evènements.



Ma formation (Bac+5):

- des études universitaires professionnelles (IUP) orientées tourisme/hôtellerie,

- une spécialisation universitaire (DESS) en aménagement du territoire.



Mes points forts :

- mon expérience sur plus de 30 évènements professionnels (jusqu'à 5000 personnes), en France et à l'étranger,

- mon expertise du secteur de la rencontre économique,

- ma polyvalence stratégique et opérationnelle,

- mon sens des priorités,

- mon esprit de synthèse et d'analyse,

- mon éthique professionnelle.



Mes compétences :

Banquet

Business

Business developpement

Chef de projet

Communication

Développement durable

Evénementiel

Hôtellerie

Logistique

Luxe

Salon

Tourisme

Tourisme d'affaires

Traiteur

Transport