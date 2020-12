Paul THELLIER

Directeur commercial, avec plus de 20 ans d'expérience en gestion d'équipe, un parcours éprouvé dans la vente de solutions technologiques à haute valeur ajoutée, une exposition internationale et un MBA de McGill en commerce international. J'ai une véritable passion pour les technologies, les ventes et le marketing, jai eu des expériences dans les trois secteurs suivants et je suis en recherche active d'un nouveau challenge.



2011-2020 (9 ans) : Secteur de laéroportuaire (balisage)

Je rejoins le monde du balisage aéroportuaire en 2011 entant que responsable France/Afrique chez ADB, puis je démarre lactivité commerciale chez le nouvel entrant Hella en 2012 avec notamment la signature de nombreux contrats de plus de 1 million d'euro. Je continue chez TKH avec pour derniers succès une croissance à deux chiffres sur la période 2017-2019 et l'atteinte d'un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros.



2009-2011 (2 ans) : Secteur de la sidérurgie (capteurs et systèmes de mesures)

De retour en Europe, je rejoins DELTA en tant que directeur commercial et membre du Comité de Direction et génère un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros et une croissance à deux chiffres en 2010 et 2011.



1998-2009 (11 ans) : Secteur de linstrumentation (appareils de mesures)

Aux Etats Unis, j'ai encadré une équipe de 3 personnes en tant que technico-commercial. Au Japon, j'ai dirigé une équipe technique multidisciplinaire en mode projet. J'ai aussi acquis une expérience de responsable commercial dans linstrumentation générant un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros par an.