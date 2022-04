Carlos LOEB

Passionné par le contact client , après plus de 15 années d’expérience dans le domaine, je sais répondre aux attentes professionnelles les plus exigeantes.



Après une année passée dans le domaine de la négociation immobilière, je cherche m’investir durablement dans un poste de responsable service clientèle dans un contexte international nécessitant l’usage de l’espagnol au quotidien.



Je parle l'Espagnol et l'Anglais couramment suite à mes expériences professionnelles tant en France qu'au Venezuela.



Mes compétences :

Oracle

Gestion de projet

Marketing

Charge de clientele