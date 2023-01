Thomas LOEB

Spécialiste de l'optimisation de la Gestion du Poste Clients. Vingt-cinq ans de pratique dans l'industrialisation des process administratifs et la gestion du risque client.



VCD Recouvrement assiste les entreprises dans la gestion du poste clients et les accompagne dans la dimension judiciaire du traitement de leurs impayés.



- Optimisation du process de la facturation et du recouvrement



- Externalisation du recouvrement de créances. VCD Recouvrement prend en charge le recouvrement amiable et judiciaire.



- L'expérience de nos juristes à la Cour Européenne de Justice nous permet d'accompagner nos clients dans la gestion des litiges eu Europe.



VCD intervient principalement en France et en Europe, et s'appuie sur un réseau d'avocats international pour rayonner dans le reste du monde.



www.vcd-recouvrement.com



