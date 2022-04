Aziz ALAMI

Goede contactuele eigenschappen.

• Creatief in denken en handelen.

• Rustig, pragmatisch en resultaatgericht.

• Schroomt niet om op basis van zorgvuldige analyse, moeilijke besluiten te nemen en deze te implementeren.

• Duidelijk, helder, maar altijd rechtvaardig en met oog voor de mensen die het betreft

• Waar nodig sturend, bij voorkeur coachend. Integer en loyaal.



Detail-oriented, efficient and organized professional with extensive experience in accounting systems. Possess strong analytical and problem solving skills, with the ability to make well thought out decisions. Excellent written and verbal communication skills. Highly trustworthy, discreet and ethical. Resourceful in the completion of projects, effective at multi-tasking.



Efficace et organisé professionnel avec une vaste expérience dans les systèmes de comptabilité . Posséder de solides compétences d'analyse et de résolution de problèmes , avec la capacité de prendre des décisions.

Excellentes aptitudes communication écrite et orale .fiable, discret et éthique.