Secteur : Finance - Services financiers



Après plus de 20 ans d'expérience,je souhaite mettre aujourd'hui mon expérience ainsi que mes qualités professionnelles au service des entreprises.



Je traite tous types de créances (civiles et commerciales) dans divers domaines d'activités (bancaire, industrie, grande distribution, téléphonie mobile et internet,artisans, loueurs de véhicules etc..)



Je privilégie la résolution des impayés à l'amiable en trouvant des solutions au conflit qui oppose le débiteur à son créancier ou en accordant des échéanciers.



Ces solutions permettent très souvent de rétablir un lien commercial.



N'hésitez pas à me contacter.



Sonia ALBEA



Mes compétences :

Recouvrement amiable

RECOUVREMENT

RECOUVREMENT JUDICIAIRE

MANAGEMENT

Juridique

Formation

Sincérité