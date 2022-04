Delphine CALVO

Issue de formation BAC PRO LOGISTIQUE,

j'ai suivi un parcours professionnel centré sur la logistique: Réception, expédition, préparation de commande et aussi méthodes logistiques.



Je suis autonome, active et dynamique, aime entreprendre et résoudre les problèmes rencontrés sur un poste de travail quotidien.



De nature joviale, je facilite le relationnel et l'avancement des projets.