Guillaume FOUILLET

- Descriptif parcours :

Durant les vacances de 6 années, j’ai occupé le poste de monteur de ponts roulants et agent de maintenance compresseurs ; c’est cette expérience qui m’a orienté dans le domaine technique.



Par la suite j’ai réalisé un BTS Maintenance avec des stages chez SANOFI PASTEUR, qui ont confirmés mon orientation dans l’industrie.



J’ai continué par une Licence Professionnelle en Organisation et Sécurité des Systèmes Industriels afin de m’aligner sur le niveau d’étude européen (BAC+3), mais aussi afin d’entrer dans la vie active par l’alternance, chez SCHERDEL RHONE RESSORTS.

Technicien maintenance, j’étais en charge de la mise en place du préventif de niveau 1 et de la diminution des temps d’arrêt.



Lors de cette première alternance, mon responsable m’a aiguillé vers une poursuite d’étude plus adaptée à mon profil et mes compétences. J’ai donc entrepris une formation d’ingénieur industriel CESI en partenariat avec l’ITII, et en alternance chez JTEKT.

Après ces 3 ans et ne pouvant pas me recruter, on m’a proposé de rester en tant que consultant extérieur ; j’ai pour cela choisi d’intégré la société MATIS Technologies, afin de poursuivre mes projets et approfondir cette expérience.

Durant ces 5 années, chef de projet au Centre Technique Automobile de JTEKT, je suis en charge de la gestion des investissements. Il m’est confié l’acquisition ou le remplacement des bancs du laboratoire d’essais, suite aux évolutions des procédures clients.

Pendant 2 ans, j'ai été en assistance technique chez JTEKT (sous-traitant automobile) en tant que Chef de projet investissements chez MATIS Technologies.

En novembre 2012, je rentre dans la société MSC&SGCC en tant qu'ingénieur chargé d’industrialisation.



Mes compétences :

Gestion de projets

Suivi budgétaire

Rédaction de cahiers des charges/spécificatio

Rédaction de rapports

Management transversal d'équipes

Maintenance industrielle

Communication

Cahier des charges

Gestion de projet

Coordination

Génie industriel

Planification

Investissement

Ingénierie

Budgétisation