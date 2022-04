Delphine CANAUX

Je suis responsable des agences Manpower d'Auray

et de Vannes, secteur BTP, Industrie et Tertiaire.

Nos clients nous confient des recrutements en travail temporaire, en CDD CDI ,en contrat de formation.

Mes équipes sont composées de personnel sédentaire spécialisé sur la ressource , mais aussi de deux chargées d'affaires en charge du développement de leur portefeuille.

Nous sommes au quotidien à l' écoute de nos clients. Nous repondons a toutes les problématiques RH.

Faisant partie d'un réseau de 767 bureaux regroupés en 493 Agences Mono- et Multi-sites d'Emploi, Manpower® en France est au coeur des activités de ManpowerGroup et intervient pour plus de 90 000 clients (PME-PMI, grandes entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le secteur industriel, le BTP, le transport et la logistique ou les activités de services. Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 4 400 collaborateurs permanents pour un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2010.

En France, ManpowerGroup propose ses solutions sous cinq marques : Manpower®, Experis, Futurskill®, Right Management® et ManpowerGroup Solutions.

Manpower c 'est aussi le cdi intérimaire.



