Delphine CANVAROUE - KOFFI

- Développement durable et innovation -

(Expériences professionnelles en France, Canada, Afrique de l'ouest, Asie du Sud-est)



Secteur bâtiment :

Innover et s'adapter aux nouveaux marchés : tansition énergétique, accessibilité, santé/sécurité, numérique :

- Efficacité énergétique, confort, usage et santé du bâtiment.

- Transition numérique des entreprises du bâtiment.

- Prévention et gestion des déchets et des pollutions issus des activités du bâtiment.

- Eco-matériaux, systèmes constructifs innovants, valorisation des savoir-faire.

- Services individualisés (Diagnostics, accompagnement de projets d'entreprises).



Secteur agricole:

Organisation de filières et appui aux producteurs dans le cadre :

- de systèmes de culture émergents,

- d'adoption d'innovations techniques,

- d'adaptation aux changements (sociaux, économiques, environnementaux).



Travail de terrain, étude et gestion de projets, animation de réseaux techniques, coordination des acteurs, formations : Syndicats, milieu associatif, coopératives, organismes de recherche, de conseil, de collecte, de transformation...





Pour faciliter nos échanges, n'hésitez pas à entrer en contact direct en précisant vos attentes. Vous pouvez utiliser :

canvarouedelphine@yahoo.fr



Mes compétences :

Microsoft Office

Agriculture

Gestion de projet

Agronomie

Innovation

Développement durable

Management

Veille réglementaire

Matériaux

Diagnostic d'entreprise

Diagnostic de territoire

Thermique du bâtiment

BTP

Conseil technique

Coordination de projets

Animation de groupes