Delphine CAPARROZ

En tant que conseillère clientèle entreprises, j’ai acquis une solide formation commerciale et technique. J’ai été amenée à travailler sur une grande diversité de dossiers et sur tout type de secteur d’activité.

Deplus, j’ai pu appréhender tant les aspects administratifs que commerciaux de la relation client.

Diplômée d'un master en management des entreprises et d'un master en droit privé, j'ai passé 1 an en Australie pour perfectionner mon anglais ; cela m’a également permis de développer une grande capacité d'adaptation et d'être confrontée à un univers de travail différent.

Volontaire et rigoureuse, je ne crains pas de relever de nouveaux défis comme au sein de la société Spark usinage .