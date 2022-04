Delphine CARAYON

Diplômée d'un Master professionnel en gestion de projet et pour ajouter une (ou plusieurs) corde(s) à mon arc, j'ai choisi de débuter une formation continue pour me spécialiser en Webmarketing, Ecommunication et conception de site.



Ces domaines de compétences, complémentaires à ceux dont je dispose en management de projet, me permettront de répondre au mieux aux attentes actuelles des entreprises en termes de marketing interactif et de gestion de la e-reputation.



C'est pourquoi, je souhaite intégrer un stage où je pourrais appréhender la politique commerciale et marketing d'une entreprise et participer à l'application de ses stratégies sur le Web.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Audit

Stratégie de communication

Conduite de projet Tourisme et Evenementiel

Animation et gestion d'une association

Gestion budgétaire et administrative

Communication événementielle

Animation réseau de professionnels du tourisme

Travail en équipe

Rédaction