Delphine CARLIER

Forte d'une expérience de 13 ans sur le métier de Chef de Produit / Acheteur, j'ai décidé d'orienter mon projet professionnel vers une nouvelle voie. J’ai fait le choix d’entreprendre une carrière en GRH pour gérer l’Humain en milieu organisationnel.

Pour se faire, j'ai intégré le Master 2 Management & Gestion des Ressources Humaines à l’IAE de Lille et en alternance chez Publicis-Eto, Agence du Groupe Publicis, afin de parfaire mes connaissances et d'acquérir de riches expériences.



Associant marketing, création et technologies, Publicis-ETO est une agence hybride réunissant 290 collaborateurs pour 26 millions d'€ de MB en 2015. Son métier : mettre la data au cœur des dispositifs Marketing et Communication.



L’explosion des données disponibles, liée à la démocratisation des usages du digital, donne aux marques une formidable opportunité pour mieux interagir avec leurs consommateurs.



En charge du recrutement d'une cinquantaine de métiers différents, je recrute principalement sur les métiers de informatique pour nos besoins en Data Management et Data Intelligence.



J'accompagne les managers dans leur besoin de recrutement, je vais chercher de façon pro-active les meilleurs candidats pour accompagner notre croissance sur des comptes à dimension internationale.



Je les accompagne également dans la gestion des carrières de leurs collaborateurs (Talent reviews), dans la mobilité en interne et au sein du Groupe (diffusion des compétences).

Je favorise la transversalité des métiers en interne en développant le travail collaboratif.



Enfin, je participe à la notoriété et l'attractivité de la marque au près des écoles et sur les réseaux sociaux (animation de la page Publicis ETO sur LinkedIn, publications sur les événements RH).



Cette première expérience réussie en tant que Chef de projet recrutement et développement RH touche à sa fin, je suis à la recherche d’un nouveau challenge.

N'hésitez pas à me contacter pour mieux me connaître et me faire part d'une belle opportunité!



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

E-commerce

Community management

stratégie marketing

Relations humaines

Recrutement par approche directe

Développement RH