Delphine CARLIER

Bienvenu(e) sur mon profil!



Riche de 13 années d'expérience pro dans le domaine du textile (en tant qu'Acheteur / Chef de Produit), j'ai assumé de nombreuses responsabilités, développant à la fois mon sens commercial et ma passion produit. Mais au bout de 13 ans, touchée par le syndrome du brown out (perte de sens au travail), j'ai eu besoin de redonner du sens à ce que je faisais!

Et :

- parce que j'ai une âme d'entrepreneur, et qu'à deux reprises j'ai voulu développer ma franchise,

- parce que j'aime les relations humaines et que j'ai un contact relationnel facile,

- parce que j’ai besoin d’une activité qui me permette de gérer mon emploi du temps, de pouvoir être disponible pour mes enfants tout en ayant le temps de développer mon activité professionnelle,

- parce que j'aime faire les choses avec passion et conviction,

- parce que je ne voulais prendre mon destin en mains,



qu’aujourd’hui je développe ma propre activité pour réaliser ce projet entrepreneurial qui me tenait à cœur depuis plus de 6 ans! J’ai toujours rêvé de développer mon propre business.



Cette activité me permet d’être enfin LIBRE, libre de choisir ma team, libre de bosser quand je veux,

Elle me permet d’avoir un équilibre de vie !

Elle me permet de travailler avec PLAISIR, de m’épanouir dans mon travail, elle me fait me lever tous les matins en ayant le sourire, la niaque !

Elle me permet de me passionner à nouveau, de me développer dans l'éthique et le respect,

Elle me permet de pouvoir avoir une LIBERTE financière ! de pouvoir atteindre des objectifs financiers que je n’aurais pas pu atteindre en restant salarié.

Elle me permet de continuer à nouer des échanges, et à développer des contacts avec l’étranger.



Alors si vous aussi vous avez envie de renouveau, n'hésitez pas à me contacter pour mieux me connaître et échanger sur votre projet!



Mes compétences :

Définir et construire un plan de collection

Analyser l'évolution du marché

Négocier les prix d'achats

Analyser les ventes, décider des réassorts

Valider le bien aller d'un produit, les matières

Adapter l'offre en fonction des besoins du marché

Piloter les engagements par rapport à un budget

Briefer les équipes de communication

Manager une équipe, être garante d'un résultat

Négociation

Rigueur

Dynamique

Achat

PAP