Nathalie TELLIER

Plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le secteur du textile, spécialiste de la Mode Enfantine (du bébé au junior) et de son environnement (déco, jouets, puériculture...)



Actuellement Consultante Mode enfantine/Directrice Artistique pour TEX Univers bébé et enfant (CARREFOUR)

+ Coordination collections capsules de créateur ou événementiel (Kenzo Takada, Kids United...)

+ Mission de conseils en entreprise

+ Formation et enseignement en Mode Enfantine (MOD’ART International)



Objectif: M'investir sur de nouveaux projets Mode



Conseil et cadrage de Style, Bench-mark

A l'international: Global sourcing, trading, fournisseurs, shopping

Analyse produits, plan de collection, équilibrage et cohérence de l'offre

Définition de concepts, visuel merchandising, packaging

Création: Tendances, style, graphisme, illustration, modélisme

Management, animation d'équipes



• Mes Atouts:



-Active et spontanée, aime les contacts, la dynamique de groupe et le travail en équipe

-Curieuse, suis sensible à toutes formes de créativité

-Organisée, persévérante et pragmatique, je suis motivée par des objectifs concrets



Mes compétences :

Styliste

Illustratrice

Modeliste

Enseignante Mode Enfantine

Directrice de collection

Animatrice de Stage