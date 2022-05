OBJECTIFS



• Mettre mon dynamisme, mon ouverture d’esprit et mes aptitudes au service d’une entreprise innovante et en constante évolution.

• Travailler en groupe de projet et m’épanouir grâce au travail d’équipe.



Mes compétences :

SAP CRM

SAP

SAP SD

SAP ECC

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JIRA

Customer Relationship Management