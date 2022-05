Valérie TELLIER

Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de découvrir l’univers du service à la personne dans lequel je me suis épanouie et pour lequel j’aimerais continuer à travailler. Sensible aux problématiques liées à l’âge ou à la dépendance, je serais très heureuse de poursuivre ma carrière dans ce secteur d’activité que ce soit sur un poste en agence ou dans le cadre du développement de l’activité.

Dotée du sens du service et du conseil, aimant le travail en équipe et les challenges, j’ai à cœur d'insuffler à mon équipe mon enthousiasme et ma passion.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Apoligic

Progisap