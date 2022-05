Ayant travaillé dans le Tourisme (Agences de voyages, Hôtellerie, Office de Tourisme, Audit Qualité) entre 1989 et 2011, j'ai pu mettre à profit les qualités suivantes : Dynamisme, Faculté d’adaptation, Rapidité d’exécution, Conscience professionnelle, Rigueur, Organisation, Gestion du temps, Autonomie,

Amabilité, Serviabilité, Excellente mémoire, Sens de l’observation, Discrétion, Grande polyvalence.

Au service de la clientèle et des entreprises qui m'ont employé, j'ai pu également acquérir les compétences suivantes : Relation clientèle française ou internationale, Conseil, Facturation, Gestion et comptabilité, Maîtrise des outils informatique ( Amadeus, internet, intranet, Gestour, Word, Excel, Publisher),

Construction de devis, de voyages sur mesure.



Aujourd'hui, gagnée de nouveau par l'envie de retrouver une place dans mon métier d'origine, en région Toulousaine, j'ai décidé d'entamer une "remise à niveau" Amadeus...

Dès le 18 novembre prochain, je repars donc sur les bancs de l'Infa pour 2 semaines intensives.



Mon moteur absolu ? : Mon envie de travailler, mon dynamisme, mon amour du contact ! :-)

Cette envie me booste, de la même façon qu'elle m'a porté lorsque j'ai créé mon agence de voyages , il y a tout juste 20ans !



Alors, si mon profil correspond à vos recherches, que vous avez un poste en agence à me proposer, n'hésitez pas à me contacter.





Cordialement,



Valérie Tellier







Mes compétences :

Conseil

Amadeus et Galliléo

Gestour

Internet

Piano

Voyages