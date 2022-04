Christophe BOUCHAN

Au sein de mon entreprise, j'ai effectué diverses formations:



- plusieurs Formations "desserts et entremets" école Lenôtre

- Formation « nouveaux entremets » Bellouet conseil

- L’art du sucre, niveau 1 et 2 (école nationale de la pâtisserie Française )

- Gestion d’entreprise

- Formation de formateurs

- Animer et diriger une équipe

- Clarifier son rôle de manager 1 et 2

- Gérer les tensions

- CNOF ( Paris La Défense )

- HACCP

- Gestes et postures

- Sauveteur Secouriste du travail