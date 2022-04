DIRECTEUR OPERATIONNEL ET GESTION D'UNE FILIALE B TO B DE 2005 0 2010 :

ASSURER LE MANAGEMENT DE SES COLLABORATEURS (14 personnes),

SUIVRE BUDGETS CA-MARGE-STOCK

ACHATS CHINE-TAIWAN-INDE-USA : PILOTER LES FOURNISSEURS STRATEGIQUES SUIVRE LA LOGISTIQUE 15 CONTAINERS PAR AN ASIE = > FRANCE, TARIFICATION (3500 ref)PROFESSIONNELLE + TARIFS NETS