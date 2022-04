Delphine CARRASCO

Jeune femme passionnée de sport et altruiste, j'ai mis jusqu'à présent mon dynamisme au service des personnes âgées au travers de différentes associations de Bordeaux.



Je souhaiterai évoluer vers l'univers du sport intensif et suis actuellement en cours de réflexion pour mûrir au mieux ce projet qui me tient particulièrement à cœur.



Je suis d'une nature rigoureuse, organisée et méthodique. Au delà de ça, mes qualités humaines ont toujours été au mieux à même de donner pleine et entière satisfaction à mes employeurs.



Mes compétences :

Altruisme

Dynamisme

Méthodologie

Organisation

Rigueur