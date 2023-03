Mélanie CARRASCO

Consultante patrimoniale et formatrice.



Je vous aide à gagner de l'argent !



Et je connais 2 méthodes pour y arriver :



=> Je forme des personnes qui sont en souffrance professionnelle et qui ont toujours rêvé de créer leur entreprise,

Je les accompagne dans leur stratégie pour qu'ils deviennent de véritables entrepreneurs et qu'ils aient à terme plus de pour eux et pour leur famille.



=> J'aide des familles à se créer ou optimiser un patrimoine.

Mon cabinet a une devise : moins d'impôt, plus de retraite !



Si vous vous posez les questions suivantes, sachez que j'ai les réponses :

* comment j'obtiens un complément de revenu pour préparer ma ?

* comment je récupère l'argent de mes pour m'enrichir ?

* quels sont les qui offrent des rendements > 5 % ?

* comment j'optimise la de mon patrimoine ?





Ma promesse : vous aider à construire le futur dont vous rêvez et vous donner les moyens pour y parvenir !



Mon expertise : mise en place dune stratégie sur-mesure pour que vous obteniez des résultats concrets et pérennes !



Ma conviction : tout le monde à droit à des conseils et solutions de qualité en ce qui concerne son avenir financier !



Melanie CARRASCO

melanie.carrasco.conseil@gmail.com